Школьник убил из пневматической винтовки одноклассника

На Буковине 15-летний школьник случайно застрелил из пневматической винтовки своего одноклассника.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, трагедия произошла 23 февраля.

В райотдел милиции райцентра Новоселиця поступило сообщение из центральной районной больницы о том, что в операционное отделение был госпитализирован 16-летний житель села Тарасивцы, который вскоре умер.

Как позже установили работники милиции, накануне трое 15-летних ребят в подвальном помещении пострадавшего готовились к соревнованиям по случаю Дня защитника Отечества, в программе которых была стрельба из пневматической винтовки. Отец пострадавшего дал ребятам свою пневматическую винтовку и показал, как ею пользоваться, чтобы ребята потренировались перед соревнованиями. Однако во время тренировки один из гостей с близкого расстояния случайно попал в своего одноклассника. Пуля попала в сердце, в результате чего парень умер в больнице.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 Уголовного кодекса Украины - Убийство по неосторожности.