Севастополь: вблизи домов нашли 250-килограммовую авиабомбу

В Севастополе обезвредили 250-килограммовую авиабомбу, обнаруженную вблизи жилых домов/

Как передает корреспондент УНИАН, взрывоопасный предмет, найденный на днях местными жителями, пролежал в земле со времен Великой Отечественной войны в 50-ти метрах от частного сектора в Карантинной балке, на глубине 20 сантиметров.

По мнению пиротехников, немецкая авиабомба могла взорваться в любой момент. Разлет осколков при взрыве такой бомбы достигает двух километров.

В течение двух дней снаряд охранял наряд милиции.

Сегодня утром началась эвакуация жителей близлежащих домов. Наряды ГАИ перекрыли движение транспорта от улицы Руднева до села Хмельницкое.

Семеро сотрудников МЧС погрузили авиабомбу в специализированный автомобиль, вывезли и взорвали на полигоне в селе Хмельницкое - уничтожать взрывоопасный предмет на месте обнаружения было невозможно.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС, ежегодно в Севастополе уничтожается около 100 подобных взрывоопасных предметов.