66-летней роженице дадут социальное сопровождение

Черниговский центр социальных служб для детей, семьи и молодежи возьмет под социальное сопровождение женщину, которая родила первенца в 66 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила и.о. директора центра Людмила МАЗУР.

По ее словам, специалисты центра предоставят социальные услуги или посодействуют в получении гуманитарной помощи, если женщина выразит желание и даст согласие.

"Наши специалисты обратятся к женщине уже в роддоме и предложат свою помощь", - сказала Л.МАЗУР.

По предварительной информации, самая старшая роженица в Украине является пенсионеркой, проживала сама, очень мечтала о ребенке и деньги для искусственного оплодотворения собирала несколько лет.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове женщина в 66 лет родила ребенка впервые. По словам главного врача роддома Василия ГУСАКА, девочка родилась доношенной и здоровой. Сейчас самочувствие матери и ребенка нормальное, но, учитывая возраст матери, они с ребенком еще долгое время будут находиться под наблюдением врачей.