Кировоградщина: мать замучила голодом полуторамесячную девочку
15:12, 24 февраля 2011Новости регионов
1
Дефицит веса составлял 22%
В Кировоградской области Знаменской межрайпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая замучила голодом полуторамесячного ребенка.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Выяснено, что 30-летняя женщина с первого дня жизни не заботилась о здоровье новорожденной дочери, сознательно уклоняясь от материнских обязанностей по надлежащему питанию ребенка. На момент смерти дефицит веса девочки составлял 22%.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter