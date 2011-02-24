Кировоградщина: мать замучила голодом полуторамесячную девочку

В Кировоградской области Знаменской межрайпрокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении матери, которая замучила голодом полуторамесячного ребенка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Выяснено, что 30-летняя женщина с первого дня жизни не заботилась о здоровье новорожденной дочери, сознательно уклоняясь от материнских обязанностей по надлежащему питанию ребенка. На момент смерти дефицит веса девочки составлял 22%.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Продолжается досудебное следствие.