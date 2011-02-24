В Черкассах открыт мобильный пункт обогрева для бездомных

В Черкассах открыт пункт обогрева для бездомных.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в Черкасской области, пункт обогрева и психологической помощи обустроен на территории парка Победы.

Круглосуточно каждый желающий, посетив палатку МЧС, сможет не только согреться возле печей-буржуек, но и съесть бутерброды и выпить горячего чая.

Кроме того, в палатке постоянно дежурят врач и психолог, чтобы при необходимости оказать людям медицинскую и психологическую помощь.

Также спасатели обучают посетителей, как себя вести на улице в холодную погоду. Этот мобильный пункт обогрева будет действовать в течение всего периода сильных морозов.