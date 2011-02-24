Киев: задержаны таксисты, подмешивавшие клиентам клофелин

На железнодорожном вокзале Киева задержаны два таксиста, которые подмешивали клиентам клофелин, а затем грабили их.

Как рассказал УНИАН начальник Центра общественных связей ГУ МВД Украины в Киевской области Николай ЖУКОВИЧ, после задержания таксисты сознались в совершении преступления, рассказав, что следили на вокзале за подвыпившим пассажиром, подходили к нему с предложением за небольшие деньги доставить в нужный населенный пункт, и незаметно добавляли в спиртное клофелин. Они также сообщили, что таким образом, кроме них, действуют и другие коллеги-перевозчики не только на столичном вокзале, но и в других городах Украины.

Как отметил Н.ЖУКОВИЧ, поводом для задержания указанных лиц стала смерть мужчины, который ехал из Крыма через Киев для трудоустройства в США.

Он был “нейтрализован” с помощью психотропного вещества, вывезен за пределы столицы, ограблен и выброшен из машины. В результате человек умер, а злоумышленники завладели 500 долларами и кредитной карточкой владельца, с которой пытались снять деньги.

По словам начальник ЦОС, вскрытие тела потерпевшего показало, что в его организме присутствовал клофелин.

Сейчас задержанные проверяются на совершение других подобных преступлений.

Милиция обращается ко всем, кто мог стать жертвами злоумышленников, обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Также в милиции Киевской области отметили, что подобного рода действия таксистов в отношении клиентов зафиксированы и в столице Российской Федерации.