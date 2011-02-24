В Харькове сын до смерти избил свою мать

В Харькове сын до смерти избил свою 79-летнюю мать.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это произошло во время очередной ссоры, которая возникла в семье между женой и матерью подозреваемого.

Мужчина попытался прекратить ссору, но этим еще больше разжег скандал. Слова матери, сказанные в адрес сына, вызвали у него агрессию, и он нанес ей несколько ударов по голове. В результате побоев через двое суток пожилая женщина умерла.

Следственным отделом Фрунзенского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть пострадавшего). За подобное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 10 лет. По делу продолжается следствие, сообщили в ЦСО.