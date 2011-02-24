В Херсоне молодая женщина тяжело отравилась грибами
11:39, 24 февраля 2011Новости регионов
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В Херсоне женщина попала в реанимацию в результате отравления грибами.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Херсонской области, 23 февраля в 22.38 в реанимационное отделение больницы с признаками отравления грибами была доставлена 23-летняя местная жительница. Установлено, что пострадавшая в этот день употребляла в пищу консервированные грибы.
В настоящее время женщина находится в больнице в состоянии средней тяжести.
По данным УМЧС, это первый случай отравления грибами в области в текущем году. В прошлом году в Херсонской области от отравления грибами пострадали 53 человека, среди которых 10 детей.
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