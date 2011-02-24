В селе на Ривненщине во время пожара погибли две девочки

10:39, 24 февраля 2011
Новости регионов
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Причины неизвестны

Вчера в селе Березовое Ривненской области во время пожара в частном доме погибли две девочки (2007 и 2008 года рождения).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

В целом в течение прошлых суток в Украине произошло 127 пожаров, погибли 9 человек.

 

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