В селе на Ривненщине во время пожара погибли две девочки
10:39, 24 февраля 2011Новости регионов
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Причины неизвестны
Вчера в селе Березовое Ривненской области во время пожара в частном доме погибли две девочки (2007 и 2008 года рождения).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
В целом в течение прошлых суток в Украине произошло 127 пожаров, погибли 9 человек.
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