В Черниговской области отец ранил ножом 13-летнюю дочь

В Черниговской области отец нанес ножевую рану 13-летней дочери, которая защищала мать.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей Управления Министерства внутренних дел в области.

Трагический случай произошел в поселке Березная Менского района. Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с женой нанес ножевое ранение своей дочери. Причиной ссоры стало замечание женщины о том, чтобы мужчина не курил в кровати. В порыве гнева мужчина схватился за нож. Дочь стала на защиту матери, закрыв ее собой. Пьяный отец нанес девочке ножевое ранение в живот.

Семиклассница госпитализирована в Черниговскую областную детскую больницу с диагнозом "колото-резаная рана левой стороны", отца милиционеры задержали и доставили в райотдел милиции.

В настоящее время все материалы находятся в районной прокуратуре, где рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Однако отца правоохранители пока отпустили домой.