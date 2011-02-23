Взрывчатки в трех львовских судах и школе не обнаружено

Во Львове после проведенного тщательного обследования здания на улице Человского, 2, где находятся окружной и два районных суда, взрывных устройств обнаружено не было.

Об этом сообщил УНИАН помощник начальника ГУ МЧС Украины во Львовской области Виталий ТУРОВЦЕВ.

По его словам, также взрывотехники завершили обследование львовской школы, где, по сообщению анонима, якобы была заложена взрывчатка.

«В здании школы и на прилегающей территории взрывчатки и взрывных устройств не обнаружили», - информировал В.ТУРОВЦЕВ.

Стражи порядка проводят мероприятия с целью установления личности анонима.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 14.20 во Львове неизвестный мужчина позвонил по телефону на номер «102» и сообщил о взрывчатке в здании трех судов и школы.