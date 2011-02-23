Жителя Симферополя подозревают в развращении несовершеннолетних

Сотрудники уголовного розыска задержали 47-летнего жителя Симферополя, подозреваемого в развращении двух девочек, 13 и 14 лет.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба крымского Управления МВД.

Милиция возбудила уголовное дело, мужчина во время допроса признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Симферополец, отец двоих детей, познакомился с несовершеннолетними в конце 2010 года. Мужчина предложил за 20 гривень осуществить развратные действия. Они обменялись номерами мобильных телефонов. Мужчина через некоторое время позвонил девочкам и предложил встретиться в Симферополе. «Несовершеннолетние совершили манипуляции с его половыми органами. При этом одна девочка по требованию мужчины снимала происходящее на видеокамеру его мобильного телефона», - сказано в сообщении.

Мужчина был задержан 20 февраля на территории заброшенной птицефабрики в поселке Мирное под Симферополем, в его автомобиле находились девочки.

Подозреваемый находится в Симферопольском изоляторе временного содержания.

В его домовладении найдены 216 дисков с порнографическими съемками, которые, по его словам, он снимал сам на свой мобильный телефон.