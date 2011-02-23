В Киеве посадили врача, бросившего бездомных умирать на морозе

Врача больницы № 1 Артура Восконяна, бросившего бездомных пациентов на морозе, взяли под стражу на десять дней.

Как рассказали в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, 15 февраля обвиняемого задержали по подозрению по двум статьям: ч. 1 ст. 135 "Оставление в опасности" и ч. 1 ст. 365 "Превышение служебных полномочий". Если его вина будет доказана, ему грозит до 5 лет тюрьмы, пишет "Сегодня".

"Артур извинился перед руководством больницы и перед водителем, которого попросил отвезти больных в Вышгород. Почему он сам так сделал - объяснить до сих пор не может. В больнице все удивляются, как можно было так поступить", - рассказал главный врач больницы № 1 Игорь Чермак, который во время инцидента не был на работе. Невеста врача тоже в отчаянии, потому что через несколько месяцев у них должна была быть свадьба, к которой они готовились.

Напомним, что 11 февраля заведующий терапевтическим отделением больницы № 1, что на Харьковском шоссе, Артур Восконян вывез пять бездомных людей и оставил их на остановке возле кладбища Вышгорода. Одна из женщин скончалась.

Интересно, что почти два года (с апреля 2008 по январь 2010 года) Восконян работал по совместительству в медпункте Благотворительного фонда Леонида Черновецкого "Социальное партнерство". "Ни у меня, ни у больных никогда не было претензий к его профессиональным качествам, хотя у нас и такой контингент, но работу он свою выполнял добросовестно и честно", - сказала директор медцентра Светлана Степаненко.

gazeta.ua