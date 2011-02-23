В Симферополе пациентам вставляли некачественные имплантаты

Прокуратура Симферополя возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением и неподобающего выполнения профессиональных обязанностей медработниками городской клинической больницы, из-за которых 45 пациентам были вставлены имплантаты неизвестного происхождения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в 2010 году «медики вынуждали пациентов для проведения операций покупать несертифицированные металлоконструкции. Имплантаты неизвестного происхождения обнаружены у 45 пациентов больницы, для некоторых их использование повлекло тяжелые последствия».

Сотрудник пресс-службы прокуратуры не смогла уточнить, что именно вживляли пациентам, сославшись на отсутствие такой информации.

Ведется следствие.