В Полтаве на уроке умерла пятиклассница
12:09, 23 февраля 2011Новости регионов
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Было больное сердце
В Полтаве в школе №7 на уроке умерла ученица 5-го класса.
Как сообщили УНИАН в учебном учреждении, девочка внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и скончалась.
Врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий, однако позже констатировали смерть ребенка.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительная причина смерти школьницы - болезнь сердца.
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