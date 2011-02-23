В Полтаве на уроке умерла пятиклассница

Было больное сердце

В Полтаве в школе №7 на уроке умерла ученица 5-го класса. Как сообщили УНИАН в учебном учреждении, девочка внезапно почувствовала себя плохо, потеряла сознание и скончалась. Врачи скорой помощи провели ряд реанимационных мероприятий, однако позже констатировали смерть ребенка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Предварительная причина смерти школьницы - болезнь сердца.

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