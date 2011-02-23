Жители Винниччины не допивают молока и переедают картофеля

В Винницкой области в расчете на одного человека согласно с данными фонда потребления жители области мало потребляют молока и чрезмерно потребляют картофеля, а вот потребление яиц - в норме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник главного управления агропромышленного развития Винницкой облгосадминистрации Анатолий Павличенко.

По его словам, в расчете на одного человека фонд потребления мяса составляет 50 кг, минимальная норма потребления - 52 кг, рациональная - 83 кг.

«Не понятно - но молока производится много - процент обеспечения внутренних потребностей собственной продукцией составляет 145%, а потребляется мало», - сказал А. Павличенко. Он отметил, что на одного человека фонд потребления составляет 220 кг, минимальная норма потребления - 341 кг, рациональная - 395 кг.

«Вот по яйцам - у нас все нормально - в расчете на одного человека потреблено 284, минимальная норма - 231, рациональная - 290», - рассказал он.

По его данным, баланс зерновых и зернобобовых - на одно лицо потребляется 123 кг, тогда когда минимальная норма - 94 кг, рациональная - 101 кг.

Баланс картофеля - фонд потребления в расчете на одного человека - 168,2 кг, минимальная норма - 96 кг, рациональная - 124 кг.

«Понятно, что хлеб, картофель - более доступные продукты, поэтому и фонд потребления преобладает», - прокомментировал А. Павличенко.

По его словам, баланс овощей - минимальная норма потребления - 105 кг, рациональная - 161 кг, потребляем - 142,5 кг в расчете на одного человека. «А вот в балансе плодов и ягод, ведь наша область одна из крупнейших производителей плодов и ягод, а потребляем в расчете на 1 человека 52,1 кг, а минимальная норма - 68 кг, рациональная - 90 кг», - отметил А.Павличенко.

Он добавил, что по сахару наблюдается положительный баланс - в расчете на 1 человека 40 кг при рациональной норме потребления 38 кг, масла растительного - в расчете на 1 человека потребляем 17, рациональная норма - 13.