Бомж ограбил пациентку прямо в палате неотложной хирургии
08:47, 23 февраля 2011Новости регионов
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Украл кошелек и мобильный
В Харькове мужчина без определенного места жительства ограбил пациентку Института неотложной хирургии.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, грабитель, несмотря на присутствие женщины в палате, открыто завладел ее мобильным телефоном и бумажником.
Сотрудники милиции за совершение преступления задержали 50-летнего бомжа. Вещественные доказательства изъяты.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, за ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилище, другое помещение или убежище). Подозреваемый задержан.
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