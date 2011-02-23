Бомж ограбил пациентку прямо в палате неотложной хирургии

В Харькове мужчина без определенного места жительства ограбил пациентку Института неотложной хирургии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, грабитель, несмотря на присутствие женщины в палате, открыто завладел ее мобильным телефоном и бумажником.

Сотрудники милиции за совершение преступления задержали 50-летнего бомжа. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, за ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, соединенный с проникновением в жилище, другое помещение или убежище). Подозреваемый задержан.