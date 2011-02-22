Учительница заплатит 850 грн за подзатыльник первокласснице

Ильичевский районный суд Мариуполя обязал учительницу, ударившую первоклассницу, выплатить штраф в размере 850 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила местная газета «Ильичевец».

Согласно сообщению, 20 октября 2010 года первоклассница мариупольской школы-лицея № 34 София пришла домой в подавленном состоянии, а к вечеру стала плохо себя чувствовать. Она призналась маме, что на уроке ее ударила учительница, утром у девочки проявился синяк.

Родители написали заявление в милицию, а судмедэкспертиза подтвердила наличие у ребенка кровоподтека на спинке носа и растяжение связок шейного отдела позвоночника.

По факту умышленного причинения школьнице легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, милиция возбудила в отношении учительницы начальных классов уголовное дело по ст. 125 ч. 2 Уголовного кодекса Украины.

В сообщении отмечается, что сразу после инцидента учительница уволилась из школы по собственному желанию и сейчас работает продавцом в магазине. Характеристики с места бывшей и нынешней работы у подсудимой положительные. Она воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

На суде бывшая учительница своей вины не отрицала и честно призналась, что дала ребенку подзатыльник, не в силах ее угомонить.

«София – гиперактивная, неусидчивая девочка… В тот день она, как всегда, крутилась и вертелась, не обращая внимания на замечания. Под конец урока терпение лопнуло, и я ударила ее рукой по затылку», - сказала в суде педагог.

Учитывая чистосердечное раскаяние и признание, помощник прокурора Ильичевского района Елена ЕФИМЦЕВА, представляющая в суде сторону обвинения, попросила назначить подсудимой наказание в виде штрафа в размере 850 грн.

Суд согласился с мнением прокурора об избрании именно этой меры наказания. Пострадавшая сторона не возражала. Иски о возмещении морального и материального ущерба родители девочки не выдвигали.