В Виннице заболеваемость гриппом превышает эпидемпорог

В Виннице заболеваемость гриппом превышает эпидемический порог на 24%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

В то же время, в других 9-ти контрольных городах Украинского центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидемических порогов.

Всего за прошлую неделю в 10-ти контрольных городах (Винница, Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Харьков, Киев, Львов, Одесса, Чернигов, Симферополь) зарегистрированы 66 тысяч 743 больных острыми респираторными инфекциями. Госпитализированы 870 чел. (1,3% больных), из которых дети в возрасте до 17 лет составляют 66%.

Как утверждают в Минздраве, на прошлой неделе показатели заболеваемости выросли на 5% по сравнению с предыдущей неделей наблюдений.

В связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ прекращено обучение в 316 средних общеобразовательных школ и занятия в 49 дошкольных учебных заведений

Среди детей зарегистрированы 37 тыс. 403 случая гриппа и ОРИ (56% из числа всех больных).

В пресс-службе Минздрава со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения также сообщили, что в европейском регионе, особенно в его центральной, восточной и юго-восточной частях, продолжается рост количества обращений за медицинской помощью из-за гриппа и ОРИ.

Активность гриппа распространяется по территории региона в направлении с запада на восток, причем в западной части циркуляция вируса гриппа А/H1N1/2009 в целом снижается, а на востоке – растет. В тех странах, где распространенность гриппа А/H1N1/2009 снижается, начинает доминировать грипп В.

