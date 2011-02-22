В Сумах на время морозов открыли пункт обогрева

В Сумах на время морозов в городском парке открыли пункт обогрева.

Как передает корреспондент УНИАН, пункт обогрева оборудовало областное управление МЧС. Это армейская палатка, в которой установлены две печки, электростанция и несколько столов со скамейками.

По словам ответственного за пункт приема, капитана службы гражданской обороны Игоря ТАРАНИНА, «мы работаем круглосуточно. Сегодня в 9 утра заступили, а завтра в это же время нас поменяют. С четырех часов вечера с нами дежурят два милиционера. Пункт открыт абсолютно для всех – милости просим. В ассортименте у нас бесплатный хлеб с салом, чай и булка с маслом. Приходят иногда и бомжи, перекусят, отогреются и уходят».



