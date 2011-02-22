В школах Луганска карантин из-за гриппа продлен

Во всех школах Луганска введенный из-за гриппа карантин продлен до начала следующей недели, то есть до 28 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Луганской санитарно-эпидемиологической станции Владимир ЖДАНОВ.

По его словам, данное решение было принято в связи с тем, что уровень заболеваемости гриппом и в городе остается на высоком уровне. За последнюю неделю эпидемиологический порог превышен на 28%. Ежедневно за помощью в медицинские учреждения обращается 1100-1200 луганчан.

Также В.ЖДАНОВ подчеркнул, что эффективность от введения в городских школах карантина подтверждена понижением уровня заболевших детей в возрасте от 7 до 14 лет. На сегодняшний день этот уровень снизился на 31%.

Карантин в школах Луганска был введен 7 февраля сначала до 13, потом был продлен до 16 включительно, далее – до 20, затем до 22 февраля.