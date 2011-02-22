Осуждена врач интерната, где умерли дети-инвалиды

В Черниговской области осуждена врач интерната, где умерли пятеро детей-инвалидов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.

Нежинский горрайонный суд вынес приговор по уголовному делу об обвинении врача Нежинского детского дома-интерната по ст. 140 ч. 1 и ч. 2 Уголовного кодекса Украины (неподобающее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжелые последствия).

Суд признал женщину-врача виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 140 ч. 1 и ч. 2 УК Украины. Она приговорена к трем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года и лишением права занимать должность врача на три года.

Как сообщалось, в августе прошлого года в Нежинском доме-интернате из-за вирусной инфекции заболели и умерли пятеро детей-инвалидов. По данному факту прокуратура возбудила уголовное дело, которое было расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу.

