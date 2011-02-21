Студентам расскажут об опасности гепатита С

В Харькове на протяжении марта-мая 2011 года будут проходить флеш-мобы по информированию студентов об опасности заболевания гепатитом С.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на официальном сайте Харьковской областной государственной администрации.

В рамках проекта планируется разъяснительная работа, проведение тематических флеш-мобов возле ведущих вузов города, распространение листовок. Главной целью акции является предупреждение студенческой молодежи Харькова об угрозе заболевания гепатитом С и о необходимости внимательного отношения к своему состоянию здоровья.

Поддержанный Международным фондом «Відродження», проект «Информирован – значит вооружен (информационно-просветительская акция)» будет реализовывать Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия». В воплощении проекта планируется участие Харьковской городской студенческой больницы и органов студенческого самоуправления вузов города.

***Гепатит С – вирусное заболевание человека, поражает печень. Источником инфекции являются больные с активным гепатитом C и латентные больные - носители вируса. Инфицирование возможно при парентеральных манипуляциях, в том числе в медицинских учреждениях, включая предоставление стоматологических услуг, через инъекционное оборудование, при акупунктуре, пирсинге, при предоставлении ряда услуг в парикмахерских, при половых контактах. С момента заражения до клинических проявлений проходит от 2-х до 26-ти недель. В большинстве случаев никаких клинических проявлений болезни при первичном заражении не возникает и человек долгие годы не подозревает, что болен, но при этом является источником заражения.