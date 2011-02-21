Херсонщина: от вирусной инфекции скончалась 2-летняя девочка

В Херсонской области от вирусной инфекции скончалась двухлетняя девочка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС Украины в Херсонской области, ребенок умер 17 февраля в Великоалександровской центральной районной больнице.

Уже на следующий день с разными диагнозами вирусного характера были госпитализированы еще 6 детей и 2 взрослых, контактировавших с погибшей. Сестра и брат 2008 и 2006 г. р. соответственно госпитализированы с диагнозом "менингококковая инфекция"; 2 сестры 1996 и 2000 г. р. госпитализированы с диагнозом "острый тонзиллит"; сестра 2010 г. р. госпитализирована с диагнозом "острый бронхит"; и брат 1997 г.р. госпитализирован с диагнозом "гнойный риносинусид".

Мать детей 1976 г. р. была госпитализирована с диагнозом "острый трахеит". Кроме того, сестра отца детей 1995 г.р., проживавшая в доме заболевших, была госпитализирована с таким же диагнозом.

Двоих детей перевели в областную инфекционную больницу.

Великоалександровская районная СЭС провела комплекс противоэпидемических мероприятий в школе и детском садике, которые посещали заболевшие дети. Кроме того, дети, контактировавшие с заболевшими, взяты на усиленный санитарный контроль.

Как сообщал УНИАН, в конце января в Киеве от менингита умер мальчик.