Харьковщина: снесли 46 киосков, что торговали смесями для курения

В Харьковской области снесено 46 киосков, которые незаконно торговали смесями для курения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам прокурор области Геннадий ТЮРИН.

По его словам, прокуратура, милиция и местные органы власти быстро отреагировали на сообщение в прессе о незаконной торговле такими смесями. По результатам спецпроверок, 46 киосков, где проходила незаконная торговля смесями, были снесены по закону.

«Мы вместе следим за тем, чтобы этого незаконного бизнеса не было на территории Харьковской области», - заявил Г.ТЮРИН.