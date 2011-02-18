Пожар уничтожил 18% медоборудования в Луганской поликлинике.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» сумма ущерба составила 185 тыс.грн.

По словам директора по внешним связям фонда Татьяны ТРЕГОБЧУК, основное дорогостоящее оборудование для реанимационного отделения не пострадало. "Мы всегда покупаем технику с расширенным сроком гарантийных обязательств. Но никогда не сталкивались с такими ситуациями. Впредь в фонде собираются страховать все оборудование, в том числе уже поставленное в Луганск," - отметила Т.ТРЕГОБЧУК.

Напоминаем, что общая стоимость поставленного в 2010 году фондом оборудования для Луганской больницы №7 составила 1 млн. 80 тыс. грн.

Как сообщал ранее УНИАН, 17 февраля в 1.30 в Луганске в рентгеновском кабинете на первом этаже здания поликлиники №7 (построенная в 1908 году) возник пожар. Жертв и пострадавших не было. К тушению пожара были привлечены десять отделений Государственной пожарной охраны. Причина пожара устанавливается.



