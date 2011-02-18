Херсонщина: в пожаре в доме погибли два пенсионера

В Херсонской области в пожаре, который произошел в частном доме, погибли два пенсионера.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, 18 февраля около двух часов ночи в Бериславское РО УМЧС от дежурного милиции поступило сообщение о пожаре – горел частный дом в селе Кирово. Пожарное подразделение выехало на место происшествия, расстояние от райцентра до сельского населенного пункта составляет 65 км. На момент прибытия пожарных пылал весь дом. После ликвидации огня в доме были обнаружены тела погибших – 67-летнего хозяина и его 83-летней тещи.

Сейчас на месте происшествия продолжается установление окончательных причин пожара.

По данным облуправления МЧС, в нынешнем году в области возникло 127 пожаров, во время которых погибло 19 человек, среди которых 2 детей.