Днепропетровск: открыт новый корпус детской больницы

Сегодня в Днепропетровске открыт новый корпус областной детской клинической больницы, в строительство которого было инвестировано 37,5 млн. грн. из государственного и областного бюджетов.

Как передает корреспондент УНИАН, на медицинское оборудование, мебель и инвентарь нового корпуса больницы из областного бюджета было выделено дополнительно еще 8,5 млн. грн.

Здание имеет площадь более 7 тыс. кв. метров. В нем размещаются три отделения: инфекционное, ожоговое и онкогематологическое, всего на 70 кроватей. В специальных палатах дети смогут находиться вместе с матерями.

В церемонии торжественного открытия нового корпуса приняла участие первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА.

„Такое современное оборудование, как мы видим в этом центре, есть в лучших итальянских больницах. А это значит, что мы приближаемся к предоставлению медицинских услуг европейского уровня. Это пример того, что все можно сделать, если есть желание у местной власти, так как это произошло в Днепропетровской области», - сказала И.АКИМОВА, выступая перед медработниками.

По ее словам, сейчас в Украине специалисты обсуждают проекты законов относительно реформы системы здравоохранения, которая должно состояться в ближайшие 2,5 года.

В то же время И.АКИМОВА отметила, что перестройка системы здравоохранения уже началась, в частности в Днепропетровской области, где сегодня особое внимание начинает уделяться семейной медицине, профилактике болезней.