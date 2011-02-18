В центре Донецка большой пожар

15:56, 18 февраля 2011
Новости регионов
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Горят милиция, прокуратура и суд

Спасатели эвакуировали людей из здания Ворошиловского райотдела милиции в Донецке, в котором также  находятся  районный суд и прокуратура,  в связи с пожаром. Об этом «ОстроВ» сообщила руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна Седова.

Возгорание произошло на третьем этаже здания, где  располагается прокуратура Ворошиловского района.

«Людей вывели. Изначально пожар квалифицировали по «второму номеру», так как горело место с массовым скоплением людей. На данный момент пожар локализован», - сказала И. Седова.

На месте  происшествия находятся  две  пожарные  машины и автолестница.

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