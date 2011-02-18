В Виннице отметили Международный день проявления доброты

Винницкая молодежь призывала горожан делать добрые дела, улыбаться и не забывать говорить окружающим слова благодарности.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом винничане отмечали Международный день спонтанного проявления доброты.

Акция началась на площади Театральной, где установлен целый дом добрых пожеланий винничанам.

Возле домика в Международный день проявления доброты собрались сотни волонтеров, которые после официального старта акции направились по улицам Винницы дарить горожанам хорошее настроение.

Молодежь раздавала на улицах флаеры с надписями «Улыбнись!», «Счастья вам!», «Делайте хорошие дела!» и призывала горожан быть чуткими друг к другу, открытыми, делать добрые дела и не забывать говорить слова благодарности своим родным, близким и обычным прохожим.

Также горожанам предлагалось из шкатулок доставать открытки, в которых написаны приятные пожелания.

Жители Винницы очень одобрительно отнеслись к этой акции и пожелали, чтобы подобных мероприятий было больше, и тогда каждый захочет подарить улыбку ближнему.

Руководитель грантового отдела и молодежных программ Благотворительного фонда «Подольское общество», координатор распространения «Эпидемии доброты» Алена КИРИЛЮК сообщила, что в следующем году внедренное в Виннице мероприятие к Международному дню спонтанного проявления доброты станет не только всеукраинским, но и межгосударственным. «К нам звонили из Германии, Польши, России, Эстонии и Грузии с тем, чтобы в следующем году сделать совместно с Украиной «Эпидемию доброты» в этих странах», - рассказала А.КИРИЛЮК.

В этом году «вирус добра» распространился еще в 50 городах Украины, которые все одновременно начали делать украинцев добрее.