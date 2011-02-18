Сержант милиции перевозил наркотики

На Закарпатье возбуждено уголовное дело против 20-летнего сержанта милиции, который торговал наркотиками.

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщил заместителя прокурора Закарпатской области Анатолий САВЧЕНКО.

По его словам, доследственной проверкой было установлено, что вечером 12 февраля инспектор группы патрульной службы Виноградовского РО УМВД Украины, сержант милиции, по предварительному сговору с гражданином П. на автомобиле незаконно, с целью сбыта, перевозили психотропное вещество - метамфетамин.

«Сержант и его сообщник намеревались продать наркотики, однако были задержаны работниками милиции в г. Хуст», - уточнил заместитель прокурора.

Он также добавил, что сейчас сержант милиции и его сообщник задержаны и дают объяснения.

«Если суд признает сержанта виновным в совершении данного преступления, то парню угрожает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества согласно санкции ст.307 ч.2 УК Украины», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.