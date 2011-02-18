В Мариуполе от морозов пострадали уже 64 человека

В городе Мариуполе Донецкой области в настоящее время от обморожений и переохлаждений уже пострадали 64 человека.

Как сообщают местные СМИ, по словам начальника гуманитарного отдела Мариупольского городского совета Евгения КАМАРАЛИ, чрезмерное употребление людьми алкоголя, в том числе «для согрева» - главная причина, по которой в городские больницы ежедневно поступают «замершие» пациенты.

«Бездомных бродяг в этом списке единицы. У них слишком развит инстинкт самосохранения. Как правило, от морозов страдают семейные мужчины, которые, припрятав от жены часть получки, напиваются, а затем засыпают в мороз на улице, не в силах дойти домой», - сказал Е.КАМАРЛИ.

Чтобы обезопасить жителей Мариуполя от смерти при переохлаждении в городе активизировали работу по выявлению лиц без определенного места жительства. В каждом территориальном центре созданы рабочие группы, которые обследуют подвалы жилых домов, и в случае выявления бездомных доставляют их в городской центр реинтеграции или лечебные учреждения.

«На сегодняшний день в Центре уже находятся 56 человек, для которых за счет средств городского бюджета дополнительно организовано трехразовое питание. Пункты обогрева также действуют при каждом территориальном центре. Кому нужна помощь, он ее получает», - заключил Е.КАМАРЛИ.