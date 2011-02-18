В Донецке от отравления угарным газом погибли 3 человека
11:08, 18 февраля 2011Новости регионов
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Отсутствовала тяга в дымоходе
Сегодня в Донецке от отравления угарным газом погибли три человека.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ОАО «Донецкгоргаз».
Согласно сообщению, несчастный случай произошел в Кировском районе города в двухкомнатной квартире на втором этаже двухэтажного дома. По предварительным данным, в квартире отсутствовала тяга в дымоходе, что стало причиной поступление угарного газа от работающего проточного водонагревателя в жилое помещение.
Кроме того, специалистами горгаза установлен факт несанкционированного вмешательства жильцами квартиры в газовые приборы.
По данному факту ведется расследование.
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