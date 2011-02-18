В Киеве сегодня откроют мобильный пункт обогрева для бездомных

Сегодня, 18 февраля, в 14.00 в г. Киеве по ул. Уманской, 14 начнет работу мобильный пункт обогрева для бездомных.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, палатки с теплогенераторами, теплым чаем и продуктами питания будут установлены на период сильных морозов во всех районах столицы. Пункты обогрева будут расположены в местах массового пребывания людей, и будут работать круглосуточно. Представители МЧС будут дежурить в палатках на протяжении суток и будут проводить разъяснительную работу, оказывать психологическую помощь.