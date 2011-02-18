По факту смерти девочки на физкультуре возбудят дело

Прокуратура Оболонского района Киева отменила постановление милиции, которым было отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти ученицы общеобразовательной школы №219 на уроке физкультуры.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора города Киева Мирослава МУШКА, постановление милиции отменено как вынесенное преждевременно, поскольку не были учтены заключения служебной проверки, которую проводили совместное Министерство образования и районное управление образования.

Также милицией не был учтен во время вынесения постановления факт отсутствия акта судебно-медицинского исследования тела девочки.

Как сообщал УНИАН, 4 февраля в столичной школе №219 на уроке физкультуры умерла ученица. По данным центральной районной детской поликлиники №1 Оболонского района Киева, в которой наблюдался ребенок, на протяжении последнего месяца какие-либо медицинские вмешательства, в том числе профилактические прививки, ребенку не проводились.