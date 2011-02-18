В Азовском море спасли рыбаков, унесенных на 12 километров от береговой линии на потерявшей ход лодке.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, 16 февраля в 23.40 от дежурного Бердянского пограничного отряда поступило сообщение о том, что двое рыбаков осуществили несанкционированный выход в море на моторной лодке "Стрела". Лодка с людьми остановилась на расстоянии примерно 12 километров в южном направлении от Бердянской косы. Самостоятельно добраться до берега они не смогли, поэтому обратились к пограничникам за помощью.

Для спасения рыбаков в морскую акваторию вышел буксир "Антон Мазин" Бердянского морского торгового порта, экипаж которого около поднял на борт судна 47- и 27-летнего мужчин и доставил их на берег.