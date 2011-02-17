Янукович посетил Одесский фонд реабилитации детей-инвалидов

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ посетил Одесский областной благотворительный фонд реабилитации детей-инвалидов "Будущее".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, он ознакомился с работой заведения, в частности, осмотрел кабинет бальнеологии, сенсорную комнату, помещение для проведения лечебной физкультуры.

Президент имел короткое общение с детьми, о которых заботится фонд, и их родителями. "Я хочу в первую очередь сказать слова большой благодарности всем, кто занимается этим очень важным, благородным и крайне необходимым делом", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он оценил роботу фонда, который является негосударственным учреждением, как яркий пример эффективного сотрудничества людей доброй воли с представителями бизнеса.

Президент отметил, что фонд, безусловно, проводит "колоссальную социальную работу".

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что примеры, подобные одесскому, будут поддержаны и в других регионах Украины, отметив, что частично это уже происходит. "Мы этот пример будем "тиражировать". Он войдет в государственную социальную программу в Украине", - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ передал фонду подарки, в частности, специальные тренажеры, занятия на которых должны войти в лечебную программу заведения. "Я желаю всем деткам найти свое место в жизни. Мы будем помогать и будем с вами рядом", - сказал Президент.