Крым: гибель 23 тыс. голов птицы вызвана истощением

Гибель 23 тыс. голов птицы в хозяйстве «Баир» в с. Полтавка Красногвардейского района АР Крым вызвана истощением.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины.

«Установлено, что падеж поголовья птицы начался 1 февраля в 2011 г. По свидетельству руководителя хозяйства Александра БАБИЯ, им было принято решение об изменении рациона питания в начале технологической пересидки (линьки) в связи со снижением продуктивности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 25 января 2011 г. было прекращено питание птицы в необходимых для жизнедеятельности объемах (от 100 г до 50 г корма в сутки). С 3 февраля в рационе питания была оставлена лишь вода и минеральная подкормка.

Взвешивание живой птицы в этом хозяйстве показало, что при стандартной массе (в возрасте 347-637 суток) в 1,55 кг птица весила 0,6-0,7 кг, а трупный материал до 0,5 кг.

Специалистами региональной гослаборатории ветеринарной медицины был исследован материал как от погибшей, так и от здоровой птицы. Инфекционная природа гибели птицы в хозяйстве исключена.