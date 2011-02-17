Выплатят ли врачам Киева надбавки к зарплате?

Рассмотрение изменений к бюджету Киева на 2011 год, которые связаны с выплатой муниципальных надбавок педагогам и врачам, перенесено на 24 февраля на отдельное заседание сессии Киевсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время рассмотрения повестки дня сегодняшнего заседания сессии секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

По его словам, вчера вечером во время согласительного совета вопрос об изменениях к бюджету было решено снять с рассмотрения на сегодняшнем заседании Киевсовета.

«Этот проект решения должен быть и будет дополнительно доработан с целью улучшения, с целью возможного расширения тех категорий людей, которые ожидают нашей с вами поддержки, с целью более качественной работы над нахождением источников финансирования и обеспечения финансирования важных расходов и системного и стабильного финансирования на протяжении всего года», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его словам, в работе над проектом решения выразили желание принять участие представители всех фракций Киевсовета. Работа над этим документом, как сказал О.ДОВГИЙ, потребует определенного времени.

О.ДОВГИЙ сообщил, что сегодня намерен подписать распоряжение, которым назначить на следующий четверг заседание Киевсовета с двумя вопросами повестки дня: изменения к бюджету столицы на текущий год и изменения к Программе социально-экономического развития Киева на текущий год.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель КГГА Александр ПОПОВ заявил, что для выплаты надбавок педагогам и врачам КГГА инициирует выделение из городского бюджета около 80 млн. грн., за счет которых планируется обеспечить надбавки на период до сентября этого года.