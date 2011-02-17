Виннитчина: обнаружено захоронение ядохимикатов

В Винницкой области вблизи с. Великая Ростовка Оратовского района при частичном оползне глины было обнаружено несанкционированное захоронение ядохимикатов.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Винницкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, существует угроза загрязнения ядохимикатами колодцев и пруда.

Сейчас проводится обследование.

По словам главного государственного санитарного врача Винницкой области Валентины ЗАЙЦЕВОЙ, им известно о выявленном факте. Однако, сказала она, пока сохраняется морозная погода, говорить об угрозе загрязнения ядохимикатами колодцев и пруда рано. «Угрозы такой нет», - сказала В.ЗАЙЦЕВА, отметив, что ядохимикаты были обнаружены в 300 метрах от населенного пункта. Она добавила, что при необходимости пробы воды в колодцах можно проводить ежедневно, и в случае необходимости это будет сделано.