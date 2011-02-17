В Киеве утвердили программу подготовки врачей

Киевсовет утвердил городскую целевую программу подготовки врачебных кадров для учреждений здравоохранения столицы на 2011-2017 гг. с предусмотренным объемом финансирования в 7 млн. 260,4 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 105 из 110 зарегистрированных в зале депутатов.

Согласно принятому решению, КГГА поручено утвердить план мероприятий по реализации указанной программы и создать комиссию по отбору студентов для обучения в Национальном медицинском университете имени Богомольца при участии представителей депутатского корпуса и медуниверситета.

Ответственным за выполнение программы определено Главное управление здравоохранения КГГА.

Как отмечается в объяснительной записке, на сегодняшний день потребность во врачебных кадрах первичной медико-санитарной помощи взрослой сети составляет 357 лиц (участковые терапевты, врачи общей практики семейной медицины), педиатрической сети – 165 лиц (участковые педиатры).

В соответствии с городской целевой программой подготовки врачебных кадров, за 2011-2017 гг. планируется направить для прохождения обучения 140 студентов, что даст возможность сократить дефицит врачей на 26,8%.

Уже начиная с сентября этого года, на учебу за счет бюджета столицы предусматривается направить в медуниверситет 80 студентов, из которых 30 - первокурсники, и еще по 10 студентов будет отобрано на высших курсах.

Финансирование в этом году, которое закладывается в городской бюджет на оплату обучения этих студентов, составляет 519,3 тыс. грн.