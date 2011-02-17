В Донецке организована работа передвижных пунктов обогрева
13:47, 17 февраля 2011Новости регионов
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В связи с сильными морозами
В Донецке в связи с сильными морозами организована работа передвижных пунктов обогрева для населения.
Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью горсовета Донецка.
В связи с продолжающимися сильными морозами (температура воздуха ночью опускается ниже 10-15 градусов) городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение организовать передвижные пункты обогрева для населения во всех девяти районах города.
В горсовете уточнили, что в районах уже функционируют 14 пунктов.
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