Сумщина: пьяный водитель остановил движение пяти поездов

В Сумской области пьяный автомобилист остановил движение пяти поездов.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью Управления ГАИ в Сумской области, 16 февраля около 03.00 в с. Сорокино Середино-Будского района 33-летний житель Киева при проезде железнодорожного переезда «505 км» не справился с управлением автомобиля «Мазда 6» и выехал на железнодорожные пути. В результате механического повреждения автомобиля водитель не смог самостоятельно освободить колею. Следовательно, было задержано движение пяти поездов - двух пассажирских и трех товарных поездов международного сообщения, в том числе на час – пассажирского поезда «Сумы-Москва».

Бойцы МЧС, которые прибыли на место события, эвакуировали автомобиль с колеи, ликвидировали аварийную ситуацию. Движение железнодорожного транспорта было возобновлено.

По результатам медицинского осмотра установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.