Крымские санатории скрывают размер реальных зарплат

Председатель Совета министров АР Крым Василий ДЖАРТЫ считает, что в курортной сфере Крыма наблюдается сокрытие реальных размеров заработной платы наемных работников с целью ухода учреждений от налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе крымского правительства, об этом В.ДЖАРТЫ заявил на очередном выездном заседании Комитета по обеспечению поступлений налогов, сборов и повышению эффективности работы предприятий, состоявшемся в исполкоме Ялтинского городского совета.

По словам главы крымского правительства, в автономии в течение многих лет не выполняются местные бюджеты курортных регионов, и это происходит при отсутствии должного реагирования со стороны налоговых служб и местной власти.

Как считает В.ДЖАРТЫ, в курортной сфере Крыма наблюдается сокрытие реальных размеров заработной платы с целью ухода от налогообложения. Так, средний размер заработной платы в санаторно-курортных учреждениях составляет 1230 грн., в некоторых – около 500 грн., тогда как средняя зарплата в автономии – 1966 грн. «Такая ситуация не позволяет обеспечивать эффективную кадровую политику, направленную на привлечение квалифицированного персонала, существенно снижает размеры поступлений в соответствующие фонды», – отметил глава крымского правительства.

«Вы должны видеть реальную картину поступлений в бюджет и проводить эффективную деятельность», – сказал глава Совмина, обращаясь к представителям налоговых служб.

По его словам, сегодня налоговикам поставлена задача – вывести экономику из тени, начать активную борьбу с уклонением от уплаты налогов всеми налогоплательщиками – от крупных предприятий и арендаторов земли до владельцев мини-гостиниц.

«Курортные города Крыма должны выполнять свой бюджет и укреплять экономику автономии, – подчеркнул В.ДЖАРТЫ. – Необходимо консолидировать усилия налоговой службы, органов местного самоуправления и контролирующих органов по выполнению утвержденных показателей доходной части бюджетов».

Глава правительства Крыма рекомендовал Государственной налоговой администрации в Крыму совместно с Территориальной государственной инспекцией труда в АРК и органами прокуратуры АРК в период курортного сезона 2011 года обеспечить проведение совместных мероприятий по установлению фактической занятости работников на предприятиях, которые выплачивают заработную плату ниже установленного законодательством уровня за счет неполной занятости.

Министерству экономики Крыма поручено ежеквартально проводить сравнительный анализ поступления платежей в бюджеты всех уровней от курортных регионов в плане налогов и сборов, состояния погашения налогового долга и направлять предложения в горисполкомы и райгосадминистрации по их увеличению.