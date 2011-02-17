В Севастополе установили палатку для обогрева бездомных

В Севастополе в связи с похолоданием установили армейскую палатку для обогрева и оказания помощи бездомным.

Как передает корреспондент УНИАН, палатку, способную вместить до 40 человек, по просьбе местных властей и при содействии общественности развернули сегодня рано утром сотрудники управления МЧС в районе микрорайона «5-й километр», невдалеке от крупнейшего в регионе рынка.

«Вместе с администрацией Ленинского в городе Севастополе района установили палатку, в ней оборудовали печку-«буржуйку», все необходимое, чтобы там люди, не имеющие постоянного места жительства, обеспечивались горячим питанием, чаем, всем необходимым в холодное время года», – сказал начальник управления МЧС Украины в городе Севастополе Геннадий СУХОРУЧЕНКОВ. Он добавил, что также в палатке может быть оказана первая медицинская и психологическая помощь.

По информации представителей УМЧС, палатка будет стоять и завтра, даже если термометры покажут температуру выше нуля.