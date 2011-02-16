Нарушения в интернате для детей-инвалидов Тореза - реальные факты

Общественные организации Донбасса обеспокоены положением, которое сложилось в интернатах для умственно отсталых детей (детей-инвалидов). Об этом сообщается в обращении к губернатору Донецкой области А.Близнюку, переданном УНИАН.

На протяжении длительного времени в общественные организации Донбасса обращаются воспитанники и выпускники подобных учреждений, сообщающие о нарушениях прав человека в отношении их самих, а также по отношению к другим воспитанникам, отмечается в обращении.



Представители ОО убеждены, что информация, опубликованная 6 февраля британской газетой The Sunday Times о нарушениях в Торезском психоневрологическом интеранте, имеет под собой реальную почву. "Мы склонны так думать в связи с тем, что люди, содержащиеся в данном интернате, а так же бывшие воспитанники этого интерната, переведенные в другие учреждения, информируют нас о них и просят о помощи. Поскольку большая часть наших клиентов либо недееспособные граждане, либо дети, мы хорошо осознаем юридическую необоснованность данных заявлений. Однако, опираясь на моральную и гражданскую ответственность за детей и инвалидов, находящихся в крайне уязвимом положении, берем на себя обязанность обратиться к Вам с просьбой о более тщательном исследовании ситуации и безотлагательном принятии мер," - отмечается в обращении.

"Считаем необходимым обратить ваше внимание на такие факты:



- Мы знаем, что положение пациентов в Торезском психоневрологическом интернате во время проведения проверок и в другое время, когда проверяющие отсутствуют, разное. Рассматриваем проверку как временное благо для пациентов. По их свидетельствам, питание в интернате действительно недостаточное, его распределение между воспитанниками не всегда контролируется персоналом, порции не всегда хватает, чтобы утолить голод, пища неразнообразна и не всегда калорийна.



- Мы уверены, что несколько взрослых воспитанниц интерната лишены гражданской дееспособности необоснованно. Мы делаем это заключение в связи с тем, что эти люди длительное время были дееспособны, их состояние внешне стабильно, они были способны работать, находясь в интернате в г.Снежное, после перевода в интернат в г.Торез утратили эту возможность.



- Взрослые воспитанницы интерната утверждают, что в отношении них персонал никогда не употребляет насилие, однако коррекция их поведения, в том числе и недовольств различного характера, осуществляется применением психотропных препаратов. Мы отдаем себе отчет в том, что эти люди имеют расстройства психики, однако, есть основания полагать о злоупотреблениях со стороны персонала интерната.



- Бывшие воспитанники интерната для умственно отсталых детей из г.Николаевка рассказывают о насилии, которое применяется с целью коррекции поведения и успеваемости в школе. Воспитатели применяют избиение палками, в случае побегов из интерната сначала избивают, потом направляют в психиатрическую клинику в г.Семеновка. Ребята рассказывают о таких видах наказания, как о действующей системе, а не о частных случаях. Также воспитанники рассказывают о том, что во время проверок они получают лучшее, чем обычно, питание и содержание.



- Бывшие воспитанники из интерната для умственно отсталых детей г.Углегорска сообщают о подобных нарушениях, так же говорят о разности услуг во время проверок и в обычное время," - говорится в обращении.



Представители ОО просят А.Близнюка, уделить внимание исследованию данного вопроса не только анализом документальных источников информации, но и непредвзятым изучением мнения воспитанников и пациентов подобных учреждений, учитывая то, что находясь в стенах интернатов, люди находятся в крайне уязвимом положении. Общественным организациям данные факты известны исключительно из-за установленного доверия с целевой группой.

Представители ОО также требуют проведения дополнительной проверки Торезского психоневрологического интерната с детским отделением для изучения указанных фактов. "Мы требуем обеспечения гарантий объективности такой проверки, для чего предлагаем включить в состав комиссии представителей профильных общественных организаций. Надеемся на конструктивное взаимопонимание и непредвзятость. Со своей стороны гарантируем вам свою политическую и финансовую незаангажированность в данной теме, уверяем Вас, что наши действия обусловлены исключительно желанием защитить права людей, которые рассчитывают на нашу помощь," - отмечается в обращении.

