Будут судить врача, что вывез пациентов и оставил на морозе

Прокуратура Вышгородского района Киевской области возбудила уголовное дело в отношении заведующего терапевтическим отделением одной из больниц Киева, который вывез пациентов из медицинского учреждения и оставил на морозе.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 135, ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности и превышение служебных полномочий), проинформировали в ГПУ.

В ходе проверки установлено, что медицинский работник дал указание подчиненным работникам терапевтического отделения поместить больных в микроавтобус, на котором он их доставил в Вышгород Киевской области и оставил на остановке общественного транспорта. В тот же день один из больных умер в Вышгородской ЦРЛ.

Досудебное следствие в уголовном деле длится.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля врач городской клинической больницы № 1 вывез пять пациентов без определенного места жительства из больницы под видом перевода в реабилитационный центр и оставил их на морозе.