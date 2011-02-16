Сумщина: у 131 ребенка диагностировано онкозаболевание

В Сумской области у 131 ребенка диагностировано онкозаболевание.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню онкобольных детей, сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Светлана КРИВЦУН.

«Онкозаболевание - тяжелое испытание, но это еще не приговор», - подчеркнула она.

По ее словам, в 2010 году на покупку оборудования для онкогематологического отделения областной детской больницы из госбюджета было выделено 700 тыс. грн., а из местного бюджета - еще 200 тыс. грн.

«Есть планы – организовать лечение детей за границей. В этом направлении уже достигнуты положительные результаты, но некоторые дети лечения не дождались», - констатировала С.КРИВЦУН.

Заведующая онкогематологическим отделением Лиана МИКИТЕНКО сообщила, что в год по области проводится около 250 госпитализаций, а дети проводят в больнице по 6-12 месяцев. Процент выживаемости она назвала обнадеживающим: 85%.

«Но существуют особо тяжелые формы заболеваний, при которых выживают 50-30% заболевших. А в общем статистика по Сумщине выглядит обнадеживающе на общеукраинском фоне», - рассказала Л.МИКИТЕНКО.

По ее информации, к решению проблем онкобольных детей региона подключились украинские и зарубежные благотворительные фонды, Православная церковь, активно помогают частные лица.