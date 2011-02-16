Луганщина: на карантин закрыты 268 школ

В Луганской области из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ на карантин закрыты 268 школ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной санэпидемстанции, уровень заболеваемости в целом по области составляет 96,7 на 10 тысяч населения при эпидемическом пороге 79,7 на 10 тысяч населения. Таким образом, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 21,0%.

Всего ОРВИ заболели 21794 человека. Эпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ достигнут на 4 административных территориях – в городах Антраците, Алчевске, Ровеньках и Станично-Луганском районе. За неделю госпитализировано 884 лица (4,1% заболевших), из них детей до 17 лет – 575 (65,0% госпитализированных).

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ для проведения противоэпидемических мероприятий закрыты 268 школ. Полностью закрыты все школы в Луганске - 70, Антраците - 21, Краснодоне - 27 и Северодонецке - 21. На 13-ти территориях области занятия приостановлены в отдельных школах.