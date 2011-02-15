В Сумской области во время пожара погибли двое мужчин

В Ахтырке Сумской области вчера в результате пожара в частном жилом доме погибли 39-летний владелец помещения и его 40-летний знакомый.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в Сумской области, специалисты МЧС, работавшие на месте происшествия, установили, что, по предварительному заключению, причиной пожара стало короткое замыкание в электросети.